Milan Brugge, la formazione di Fonseca è fatta: 5 cambi rispetto all’Udinese. Le novità

Milan Brugge, la formazione di Fonseca è fatta: l’allenatore ha annunciato in conferenza stampa le 5 novità rispetto all’Udinese

Fonseca ieri in conferenza stampa ha annunciato quella che sarà la formazione del Milan per la delicata e fondamentale partita di Champions League di oggi contro il Brugge.

Rispetto al match con l’Udinese, quindi, saranno 5 i cambi: Theo Hernandez per Terracciano, Tomori per Thiaw, Gabbia per Pavlovic, Leao per Okafor e Loftus-Cheek per Chukwueze.

MILAN: (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata. All: Fonseca

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordone, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Juthla, Tzolis. All: Hayen