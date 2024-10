Milan Brugge, Fonseca fissa l’obiettivo in Champions League: parole che sanno di sentenza

Milan Brugge, l’annuncio del tecnico rossonero in conferenza stampa sugli obiettivi stagionali in Champions League: le ultimissime

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions League del Milan contro il Brugge, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo in numero di falli commessi dalla sua squadra.

OBIETTIVO IN CHAMPIONS – «Non penso al futuro, a lungo termine. Non abbiamo vinto le prime due, dobbiamo solo pensare a domani. Non dobbiamo fare grandi conti».