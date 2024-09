Milan, allenamento VISTA derby: mancano LORO due

Scende in campo il Milan per l’allenamento in vista del derby di domenica: a sorpresa due assenze dirigenziali

Come riporta sul proprio canale X ufficiale il giornalista Daniele Longo, oggi il Milan è tornato in campo per l’allenamento in vista del derby di domenica contro l’Inter. Prima seduta dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool per 3-1.

Notata l’assenza dei due rappresentanti della dirigenza, Moncada e Ibrahimovic che si trovavano invece in sede a casa Milan. In queste ore, infatti, la società starebbe avviando i primi contatti con i possibili candidati alla panchina rossonera in caso di addio di Fonseca.