Milan al completo a Milanello! Loftus Cheek, Chukwueze e non solo: tutti in gruppo. Buone notizie per Fonseca

Oggi il Milan ha svolto l’allenamento a Milanello e, come riportato da Sky Sport, sono arrivate buone notizie per Paulo Fonseca. Loftus Cheek e Chukwueze, infatti, sono tornati in gruppo e hanno lavorato con la squadra. Entrambi sono recuperati per sabato.

Contro l’Udinese a San Siro non ci saranno, invece, gli infortunati di lungo corso: Sportiello, che dovrebbe rientrare settimana prossima, Bennacer e Florenzi. A disposizione, quindi, anche il capitano Davide Calabria. Theo febbricitante era comunque presente ma dovrà scontare la squalifica di due giornate.