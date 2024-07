Mikautadze Milan, suggestione che sfuma: ufficiale il ritorno dell’attaccante al Lione. Il comunicato del club francese

Georges Mikautadze, accostato al calciomercato Milan, è destinato a rimanere solo una suggestione. Il georgiano, infatti, è diventato un nuovo giocatore del Lione. Di seguito riportato il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «L’Olympique Lyonnais è lieto di annunciare il ritorno di Georges Mikautadze al suo club d’infanzia. L’attaccante della nazionale georgiana ha firmato un contratto di 4 anni, legandolo all’OL fino al 30 giugno 2028. Il trasferimento, concordato con l’FC Metz, ha un valore di 18,5 milioni di euro, a cui si può aggiungere un aumento fino a 4,5 milioni di euro, oltre a una quota di utile di 1 milione di euro su eventuali cessioni future e del 15% su eventuali plusvalenze realizzate. Con 29 presenze e 13 gol con la Georgia, Georges Mikautadze ha recentemente fatto la storia del suo paese raggiungendo gli ottavi di finale del Campionato Europeo UEFA alla sua prima presenza. Nonostante sia stato eliminato dalla Spagna, Mikautadze ha chiuso come capocannoniere della competizione con 3 gol in 4 partite.

Nato nel quartiere Gerland di Lione nell’ottobre del 2000, Georges Mikautadze ha indossato con orgoglio i colori dell’OL fino all’età di 15 anni, prima di passare al Saint-Priest e poi all’FC Metz. Con il club lorenese ha collezionato 64 presenze in tutte le competizioni, segnando ben 38 gol e fornendo 13 assist. È stato corteggiato in tutta la Francia e in Europa, ma Georges Mikautadze ha sempre dato la sua priorità all’Olympique Lyonnais. Il suo attaccamento al club e la sua grande determinazione saranno risorse inestimabili per le numerose sfide che lo attendono. Il nazionale georgiano, che si sta godendo qualche giorno di vacanza dopo la sua straordinaria campagna europea, si unirà ai suoi compagni di squadra quando torneranno dal ritiro pre-campionato in Austria il 27 luglio».