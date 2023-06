Miglior gol di maggio Milan: il club lancia il sondaggio social

Il Milan attraverso i propri canali social ha lanciato un sondaggio per votare il miglior gol di maggio. Ecco i candidati:

🚀 Bangers galore in May, but which was the best? You decide! 🗳️

🚀 Gol in abbondanza a maggio, ma qual è stato il migliore? 🗳️@pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/zlrNjjTH2W

— AC Milan (@acmilan) June 7, 2023