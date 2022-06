Messias, riscatto e conferma: il brasiliano vuole alzare il livello

Il Milan ha chiuso il riscatto di Messias dal Crotone: il brasiliano punta ad alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni

Junior Messias si appresta a vivere la sua seconda stagione in rossonero. Nei giorni scorsi Milan e Crotone hanno trovato l’accordo per il riscatto dell’esterno brasiliano per il quale manca solo l’annuncio ufficiale.

Messias, che ha apprezzato molto la conferma, vuole non solo confermarsi ma migliorare la qualità delle proprie prestazioni: Pioli è pronto a fargli vincere l’ennesima scommessa della sua carriera.