Mertens: «Futuro? Non ho offerte ma ho una speranza precisa»

Dries Mertens è tornato a parlare del suo futuro dopo l’impegno del suo Belgio contro la Polonia: il belga ha una speranza precisa

Dries Mertens ha parlato in zona mista dopo il match tra Belgio e Polonia. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’obiettivo di mercato della Lazio che si è espresso così sul futuro, come riportato dai colleghi di HLN Sport:

«Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo».