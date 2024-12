Mercato Milan, intrigo Zirkzee! Torna in Italia? Questa formula può favorire il top club

Mercato Milan, clamoroso intrigo Zirkzee: può tornare in Italia con la formula del prestito, la Juve monitora l’ex obiettivo rossonero

Come riferito da Repubblica, Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan oggi al Manchester United, potrebbe tornare in Italia già nel mese di gennaio.

La Juventus resta molto vigile su Zirkzee: il preferito di Motta è considerato solo una riserva da Amorim, il tecnico che sta provando a risollevare il Manchester United, quindi l’ipotesi del prestito a gennaio non va esclusa.