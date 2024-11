Mercato Milan, che beffa per l’ex obiettivo rossonero! Può tornare in Italia, contatti col top club

Mercato Milan, Joshua Zirkzee può tornare in Italia: l’ex obiettivo rossonero è nel mirino della Juve per il prossimo gennaio

Ci sono importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante da diverso tempo nei radar del mercato Juve e in estate passato dal Bologna al Manchester United dopo essere stato vicinissimo al calciomercato Milan.

In Inghilterra l’attaccante non si è affatto ambientato e per questo motivo i Red Devils starebbero pensando ora di cederlo in prestito già a stagione in corso per valorizzare l’investimento fatto. Bianconeri in prima fila, con Thiago Motta che sarebbe felicissimo di poterlo riabbracciare. Lo riporta Tuttosport.