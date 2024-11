Mercato Milan, l’ex obiettivo ha aperto al ritorno in Italia: contatti serrati, le ultime

Mercato Milan, Joshua Zirkzee, ex obiettivo rossonero, ha aperto al ritorno in Italia e più precisamente alla Juve: contatti in corso

Joshua Zirkzee è sempre nei pensieri della Juve, che nel 2025 ripartirà con un restyling del proprio attacco. L’olandese è stato quest’estate anche tra gli obiettivi del calciomercato Milan. In attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic, il club bianconero guarda con attenzione alla situazione dell’olandese.

La sua esperienza in Inghilterra parla fin qui di un gol in 17 presenze e tante panchine. Da non escludere il ritorno in Italia, visto il feeling con Thiago Motta sempre vivo, senza contare che il rapporto con l’entourage del giocatore è ottimo. Gli agenti sono infatti gli stessi di Douglas Luiz e non vanno esclusi nuovi possibili affari. Lo scrive il Corriere dello Sport.