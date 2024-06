Mercato Milan, Zirkzee SPIAZZA tutti! Spunta l'ipotesi a cui non pensava NESSUNO - Milan News 24

Mercato Milan, Zirkzee potrebbe a sorpresa rimanere a Bologna nella prossima stagione: clamorosa ipotesi per l’olandese

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, potrebbe esserci una clamorosa novità nel futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan: quella della permanenza al Bologna.

Zirkzee ci pensa. Contatti con il procuratore. Senza la soluzione ideale, Joshua potrebbe restare. L’ad Fenucci ha parlato con Kia Joorabchian: il club vuole capire gli scenari possibili. L’agente ha confermato la volontà del ragazzo di misurarsi in una grande squadra. Ma se la nuova destinazione non lo convincesse, rimarrebbe volentieri in rossoblù.