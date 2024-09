Mercato Milan, Vieri AVVISA Fonseca e i rossoneri! Messaggio preciso, l’ha detto VERAMENTE

Mercato Milan, Christian Vieri, ex rossonero, ha avvisato Fonseca e il club rossonero: l’unico obiettivo deve essere vincere

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, in occasione del Vieste Padel Trophy, Christian Vieri ha parlato così dell’Inter e dell’inizio della Serie A.

SULL’INIZIO DEL CAMPIONATO – «Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare».

SUL MERCATO DELL’INTER E SULLA JUVE – «La Juve? Un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità. Il mercato dell’Inter? Aveva già una rosa molto importante e ha comunque preso Taremi e Zielinski. Giocatori di qualità. Non avevano così bisogno. Le altre ne avevano certamente di più».