Mercato Milan, Ibrahimovic dà il VIA LIBERA! Saluta i rossoneri e firma con LORO. La FORMULA dell’operazione

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic dà il via libera alla partenza di Lorenzo Colombo: l’attaccante va in prestito all’Empoli

Come riportato da Nicolò Schira, arrivano conferme definitive sulla partenza nel calciomercato Milan estivo di Lorenzo Colombo, ieri in gol con una doppietta nell’amichevole vinta 3-2 contro il Manchester City.

L’attaccante italiano domani lascerà l’America avendo ricevuto il via libera per trasferirsi all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri continuano dunque a fare spazio in avanti per quello che potrebbe essere un terzo attaccante da affiancare a Morata e Jovic.