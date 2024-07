Pavlovic Milan, si COMPLICA la trattativa per il difensore serbo: spunta un OSTACOLO che può frenare l’arrivo. Tutti i dettagli dopo l’inserimento dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da SportMediaset, si profila uno scontro totale tra Milan e Atletico Madrid per Strahinja Pavlovic, obiettivo numero 1 del mercato rossonero per rinforzare la difesa.

La società spagnolo avrebbe chiesto nelle ultimissime ore informazioni proprio per il centrale serbo che, in quanto mancino, è il sostituto ideale di Mario Hermoso che non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. I rossoneri, però, partono da una posizione di vantaggio, visto che hanno già in mano l’accordo con il giocatore, definito sulla base di 1,5 milioni a stagione, il doppio di quanto Pavlovic guadagna attualmente col Salisburgo.