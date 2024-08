Mercato Milan, pugno duro di Fonseca: tre rossoneri FUORI dal suo progetto! ULTIME

Mercato Milan, pugno duro di Fonseca: tre rossoneri FUORI dal suo progetto! Tutti gli ULTIMI aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan che, dopo aver completato le operazioni in entrata, dovrà ora realizzare alcune uscite entro il 30 agosto.

Kalulu, Adli e Pobega non verranno convocati stasera contro il Torino: un messaggio chiaro in chiave mercato per i tre rossoneri, che ad oggi sono fuori dal progetto tecnico di Fonseca. Lo riporta la Gazzetta.