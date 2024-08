Mercato Milan, Fonseca chiaro con la dirigenza: BLOCCATA la cessione del rossonero! I dettagli e le ultime novità

Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan e nello specifico il futuro di Noah Okafor. Fonseca avrebbe infatti bloccato la cessione dell’attaccante svizzero.

Stando a quanto riportato da Tuttosport Okafor era uno dei nomi accostati alla Roma nell’ambito dell’affare Abraham come possibile contropartita tecnica. Tuttavia lo svizzero è visto come il jolly offensivo ideale e per questo non verrà ceduto o scambiato.