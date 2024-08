Pobega resta o va via dal Milan? Questo SCENARIO potrebbe cambiare il suo futuro: le NOVITA’ sul centrocampista rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da il Messagero Veneto, il futuro di Tommaso Pobega potrebbe essere ancora al Milan.

Infatti, l’Udinese ha alzato il muro per Lazar Samardzic, obiettivo del mercato rossonero, e ha rifiutato l’offerta dei rossoneri da 18-20 milioni di euro e soprattutto il centrocampista rossonero come contropartita. Il club friulano avrebbe preferito scegliere un giovane della Primavera, come per esempio il terzino sinistro Davide Bartesaghi.