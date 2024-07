Adli via dal Milan? Spunta uno SCENARIO a sorpresa: ha chiesto informazioni questo club! Le ULTIME sul futuro del centrocampista che però vuole restare in rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, la squadra araba che negli ultimi giorni ha chiesto Yacine Adli al Milan è l’Al-Shabab Club.

Il club saudita avrebbe già avanzato ai rossoneri un’offerta leggermente inferiore ai 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, una proposta che al momento non soddisfa però la dirigenza che vuole appunto tra i 15 e i 20 milioni. Inoltre, ad oggi, non ci sono aperture da parte del calciatore francese.