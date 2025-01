Mercato Milan, rebus Tomori! Il futuro è ancora in bilico, sondaggio in corso

Mercato Milan, prosegue il rebus Tomori: la Juve continua a sondare il difensore inglese, possibile nuovo affondo nei prossimi giorni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Orazio Accomando, giornalista di DAZN ed esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan per quanto riguarda le uscite:

PAROLE – «La Juventus sta lavorando su un altro profilo per rinforzare la difesa. Restano in corsa Tomori, Kelly e Danso. A questi si aggiunge Christensen, in uscita dal Barcellona. Valutazioni in corso della dirigenza bianconera».