Mercato Milan, Moncada piazza la prima CESSIONE: il Diavolo incassa 40 milioni. I dettagli

Mercato Milan, Moncada piazza la prima CESSIONE: il Diavolo è pronto a incassare circa 40 milioni. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda non solo le entrate ma anche le uscite. Stando a quanto si apprende Moncada starebbe per piazzare in tal senso un colpo importante.

Malick Thiaw potrebbe lasciare presto il Milan per approdare in Premier League, lì dove è corteggiatissimo dal Newcastle. Gli inglesi potrebbero presto mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni mentre la richiesta del club rossonero sarebbe leggermente più alta.