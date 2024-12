Mercato Milan, per Theo rinnovo e cessione: le ipotesi

Mercato Milan, per Theo Hernandez si lavora al rinnovo ma la cessione non è da escludere: le ipotesi sul piatto

Con l’arrivo di gennaio si torna a parlare di mercato. E anche in casa Milan l’argomento è caldo. Acquisti e cessioni, ma anche rinnovi. Maignan e Reijnders su tutti, sui quali non sembrano esserci intoppi. Più ingarbugliata invece la situazione Theo Hernandez, soprattutto per le ultime vicende.

Le due panchine consecutive hanno fatto storcere il naso al francese e l’esplosione di Jimenez non lo pone più come imprescindibile. La trattativa rinnovo non si ferma ma, come sottolinea l’esperto di mercato Nicolò Ceccarini, il prolungamento non cancellerebbe l’ipotesi cessione, anche perché sul francese del Milan ci sono tanti club interessati.