Mercato Milan, questo portiere svela un retroscena! Era vicino all’Inter, eppure lui aveva strizzato l’occhio ai rossoneri

Mercato Milan, Il portiere dell’Udinese, accostato all’Inter in estate, ha svelato come l’interesse dei nerazzurri nei suoi confronti fosse più che reale

Intervistato da Transfermarkt, il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, ha svelato un retroscena sul calciomercato Inter spiegando come le voci circolate in estate relative ad un interesse dei nerazzurri nei suoi confronti fossero più che fondate.

Poi però la scelta di Ausilio e Marotta è ricaduta su Josep Martinez per il ruolo di vice Sommer. Il portiere nigeriano aveva strizzato l’occhio al Milan negli scorsi mesi, affermando che da bambino faceva il tifo per Dida, ex portiere rossonero.

SULL’INTER – «Sì, era una cosa concreta e ha suscitato anche parecchio scalpore. L’Udinese voleva 15 milioni di euro: c’è stato un po’ di andirivieni, mi sentivo in vantaggio per un po’ ma alla fine la scelta è toccata su Josep Martínez del Genoa. La clausola rescissoria di Martínez ha ovviamente facilitato la trattativa dal punto di vista dell’Inter».

NESSUN RIMPIANTO? – «Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all’Udinese. Sicuramente l’Inter sarebbe stata un sogno, ma io non mi stresso e continuerò a guardare avanti. Con il duro lavoro e prestazioni costanti, qualcosa del genere può sicuramente accadere di nuovo. Non mi vedo però in un altro club a gennaio. Certo bisogna vedere quando e dove potrà avvenire il prossimo passo, ma il mio focus è tutto sull’Udinese».