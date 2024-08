Mercato Milan, la SUGGESTIONE ha del CLAMOROSO! Jovic SPIAZZATO, la strategia di Ibrahimovic AVVICINA l’addio del serbo

Mercato Milan, la suggestione ha del clamoroso: rossoneri tentati dal mettere fuori lista Jovic anche con la permanenza

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan sta aleggiando un’importante suggestione legata a Luka Jovic. Con l’imminente arrivo di Abraham il serbo è in uscita ma al momento non vuole saperne di lasciare Milanello.

Per questo i rossoneri, che vorrebbero chiudere il mercato con Abraham e un centrocampista, avrebbero intenzione di mettere Jovic fuori da entrambe le liste (Serie A e Champions League) per liberare comunque un posto. La mossa potrebbe spingere il classe ’97 all’addio.