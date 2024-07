Mercato Milan, CLAMOROSA suggestione! In attacco SPUNTA il top player, la notizia è da NON CREDERE

Mercato Milan, clamorosa suggestione per l’attacco: e se i rossoneri pensassero ad Osimhen? La provocazione della Gazzetta

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport viene lanciata una clamorosa provocazione per il calciomercato Milan alla voce nuovo attaccante:

PAROLE – «Questa volta il Milan non può sbagliare il centravanti. I rossoneri devono pensare in grande: ci vuole un attaccante che regga il passo di Lautaro e Vlahovic. I nomi? Il mercato di soluzioni ne offre: se pensate, per fare un esempio, che addirittura Osimhen deve ancora trovare la sua collocazione futura».