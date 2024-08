Mercato Milan, strategia MODIFICATA! Può arrivare LUI, Ibrahimovic si MUOVE - Milan News 24

Mercato Milan, strategia modificata per gli ultimi giorni della sessione estiva: può arrivare un attaccante entro il 30 agosto

Come riportato da Sky, e in particolare da Valentina Mariani, potrebbe cambiare la strategia del calciomercato Milan per gli ultimi giorni della sessione estiva. Le sue parole:

PAROLE – «Qualcosa potrebbe arrivare proprio davanti, magari in prestito. Potrebbe arrivare proprio perché, se dovesse succedere che Morata sia fuori, oggi Jovic è in panchina e in campo c’è Okafor. Sicuramente qualcosa potrebbe servire davanti».