Mercato Milan, strategia già decisa per Dani Olmo! Arriva con questa formula ma dipende da... Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri vogliono prendere Dani Olmo in prestito secco per 6 mesi dal Barcellona: oggi giornata decisiva

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan ha studiato un piano preciso per Dani Olmo a gennaio.

Dani Olmo: il progetto del Milan consisterebbe nell’ottenere le sue prestazioni per 6 mesi, prima cioè che il Barcellona l’1 luglio sia pronto a tesserarlo di nuovo. Oggi giorno decisivo: se verranno accolte le istanze di Laporta, game over per tutte le aspiranti.