Mercato Milan, clamorosa novità in casa rossonera! Kolo Muani nel mirino, tutti i dettagli del possibile affare

Mercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di una punta per gennaio: contatti con il PSG per il prestito di Kolo Muani

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan ha effettuato un primo concreto tentativo con il PSG per Kolo Muani, centravanti del club francese.

PAROLE – «Il Milan ha fatto un sondaggio per Randal Kolo Muani. I rossoneri vorrebbero prendere un altro centravanti a gennaio e piace proprio l’attaccante del Psg. I rossoneri hanno chiesto il prestito ai francesi, ma le condizioni sono difficili: il classe ’98 ha un ingaggio alto e il Psg non è intenzionato a dividerlo. Il Milan comunque non è l’unico club sull’ex Eintracht Francoforte, per il quale anche la Juventus ha fatto un sondaggio negli ultimi giorni. Ma il giocatore ha estimatori anche all’estero, come il Bayern Monaco e alcune squadre di Premier League. Il Milan ha richiesto il calciatore francese in prestito. Il PSG aveva pagato il calciatore oltre 90 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte e ora è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. L’attaccante verrà ceduto il prestito a gennaio, ma ha uno stipendio molto alto (cinque milioni di euro più bonus). Per i prossimi sei mesi – fino al 30 giugno 2025 – sarebbe intorno ai 4 milioni di euro. In Italia, come detto, si sono interessate Milan e Juventus. All’estero sono diverse le squadre interessante. Il PSG non sarebbe disposto a contribuire al pagamento di parte dello stipendio del classe 1998».