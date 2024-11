Mercato Milan, il difensore centrale esce dai radar: può finire nel top club di Serie A

Mercato Milan, Milan Skriniar si allontana dai radar rossoneri: può finire alla Juve come sostituto dell’infortunato Bremer

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo del calciomercato Juve in vista di gennaio è Milan Skriniar, accostato anche al calciomercato Milan. Il centrale è titolare indiscusso con la sua Nazionale, ma nel PSG è sempre più ai margini e non è esclusa una sua partenza nei prossimi mesi.

Da Torino sono però stati chiari: l’affare, se si completerà, ha bisogno di una base di prestito, con un aiuto sul pagamento dell’ingaggio da parte del club transalpino. Così l’ex interista diventerà un serio candidato alla sostituzione di Bremer.