Mercato Milan, è sfida contro un altro club di Serie A per Belahyane! Questi i dettagli

Reda Belahyane è il primo nome nella lista del calciomercato Milan per il centrocampo, nel ruolo di vice Fofana. Il Corriere dello Sport, però, dedica la prima pagina di oggi all’inserimento dell’Inter nell’affare per il regista classe 2004 dell’Hellas Verona che sabato sfiderà proprio la squadra di Simone Inzaghi. Ausilio e Marotta lo studiano e hanno un piano per sbaragliare la concorrenza che già si è venuta a formare dietro la porta degli scaligeri per il talento marocchino.

I NUMERI DI BELAHYANE – «Non è un caso che le big italiane, Inter compresa, siano in prima fila nel seguirlo attentamente per provare a capire margini e costi per un trasferimento a fine stagione. Arrivato in Veneto nel gennaio 2024, il marocchino (con cittadinanza francese) ci ha messo un po’ ad ambientarsi. La prima parte di carriera con il Verona racconta di sole due presenze, per un totale di 90 minuti, contro la Juventus nel 2-2 del 17 febbraio e contro l’Inter nel 2-2 del 26 maggio. Un piccolo grande scherzo del destino, quello di scendere in campo solo nei confronti contro le due grandi, dato che, continuando a questo ritmo, Belahyane, in una di quelle grandi, ci finirà. In questa stagione, infatti, il 20enne si è preso in mano il centrocampo di Zanetti: 11 presenze su 12 partite».

CALCIOMERCATO INTER – «Marotta e Ausilio lo stanno monitorando e ne seguono l’evoluzione in ottica estiva; lo faranno anche sabato pomeriggio, quando Verona e Inter si sfideranno per la tredicesima giornata di Serie A sul prato del “Bentegodi”. Sul ragazzo c’è sì la concorrenza delle altre big italiane, ma tutto, probabilmente, si giocherà su chi riuscirà a convincerlo della bontà del progetto offerto. Se Asllani non dovesse fare lo step in avanti che tutti si augurano dalle parti di Milano, ecco che allora il marocchino potrebbe essere attratto dall’idea di diventare il vice di Çalhanoglu».