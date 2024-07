Mercato Milan e quello scenario a sorpresa: se Calabria resta in rossonero arriva... Le ULTIME

Mercato Milan e quello scenario a sorpresa: se Calabria resta in rossonero potrebbe arrivare lui. Le ULTIME

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan, con le strategie rossonere che potrebbero cambiare nel caso in cui Calabria dovesse trovare un accordo per il rinnovo e restare in rossonero.

In questo caso il Diavolo acquisirebbe un alter ego di spessore del capitano che sia in grado di farlo rifiatare qui e là nell’arco della stagione. Viceversa i rossoneri si cautelerebbero con alternative come Wan Bissaka e Kaboré.