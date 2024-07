Mercato Milan, rossoneri SCATENATI: in arrivo due RINFORZI! Uno già fatto, l’altro quasi. I NOMI

Mercato Milan, rossoneri SCATENATI: in arrivo due RINFORZI per Paulo Fonseca! Uno già fatto, l’altro quasi. I NOMI

Oggi è stato un giorno molto proficuo per il mercato Milan che ha fatto degli importantissimi passi avanti per la chiusura di ben due trattative: stiamo parlando di Pavlovic del Salisburgo e di Emerson Royal del Tottenham. È fatta per l’arrivo del difensore serbo, mentre servirà attendere ancora qualche giorno per la fumata bianca col terzino brasiliano. Questo il punto fatto da Luca Cilli a Sky Sport.

PAROLE – «Fatta per Pavlovic al Milan: affare da 18 milioni + 2 di bonus, rossoneri bravi ad abbassare di almeno 10 milioni le iniziali richieste del Salisburgo.

Nel giro dei prossimi giorni conta di chiudere anche per Emerson Royal. Due nuovi rinforzi: uno fatto, l’altro quasi. Milan scatenato».