Mercato Milan, c'è una rosa da sfoltire: 10 rossoneri con le valigie

Mercato Milan, c’è una rosa da sfoltire: DIECI rossoneri con le valigie in mano! Tutti i CASI da risolvere entro agosto

Il Corriere dello Sport si è concentrato questa mattina sulle possibili uscite in casa Milan. Sarebbero ben dieci i giocatori con le valigie in mano e che potrebbero partire nel mese di agosto.

Si parte dai casi più spinosi come Origi e Ballo-Touré, passando per Adli, Bennacer e Jovic. Occhio poi anche alla posizione di Thiaw, così come ai profili di Saelemaekers, Nasti, Pobega e Terracciano.