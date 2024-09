Mercato Milan, la Roma CHIUDE per Hummels! CIFRE e dettagli dell’accordo

Mercato Milan, la Roma chiude per Hummels, accostato anche al club rossonero: tutti i dettagli e le cifre dell’accordo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento su Mats Hummels, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Hummels-Roma. Il difensore tedesco [36 anni a dicembre] firmerà un annuale a 2,5 milioni di euro netti + bonus. All’interno del contratto non c’è un’opzione di rinnovo. Le parti ne riparleranno a fine stagione. Hummels in partenza da Monaco di Baviera, atteso in città intorno alle 12:30».