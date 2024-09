Mercato Milan, una VECCHIA pista può tornare di MODA! Ripresi i CONTATTI, la situazione - Milan News 24

Mercato Milan, i rossoneri sono tornati a pensare a Chukwuemeka per il prossimo gennaio: ripresi i contatti, le ultime

Come riferito da calciomercato.com, l’altro obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo nel mese di gennaio è Chukwuemeka del Chelsea:

PAROLE – «Un’altra idea rossonera porta a Londra dagli amici del Chelsea: Carney Chukwuemeka è un vecchio pallino dell’area scouting che può tornare prepotentemente di moda. Con i blues non gioca praticamente mai e vuole cambiare aria per rilanciarsi. Si tratta di un classe 2003 con caratteristiche certamente più offensive di Cardoso. Il Milan, oltre che per Rabiot, aveva fatto un tentativo anche su Carney nell’ultimo giorno di mercato, ora i tempi sembrano essere maturi».