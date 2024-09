Mercato Milan, RISPUNTA Cardoso! Contatti ripresi, è LUI il colpo di gennaio? QUESTO aspetto favorisce Furlani

Mercato Milan, coperta corta a centrocampo: ripresi i contatti per Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Assalto a gennaio

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è tornato con prepotenza su Cardoso in vista del mese di gennaio:

PAROLE – «Johnny Cardoso aveva sperato in una chiamata del Milan la scorsa estate quando era venuto a conoscenza di un certo interesse da parte di Geoffrey Moncada. L’arrivo di Yossouf Fofana ha fatto decadere una pista che tornerà calda a stretto giro di posta perché il Milan ha tutta l’intenzione di avviare i contatti per il centrocampista americano del Betis Siviglia. Classe 2001, può giocare sia da mediano in un centrocampo a due che da mezzala in una linea a tre: Johnny ha fisico, tecnica e conosce già i compagni di nazionale Christian Pulisic e Yunus Musah. I buoni rapporti con l’agente (lo stesso di Emerson Royal ndr) possono favorire il Milan nella corsa al giocatore».