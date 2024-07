Mercato Milan, Furlani RESPINTO! Offerta RIFIUTATA, rossoneri al BIVIO: ecco cosa FILTRA sul possibile colpo

Mercato Milan, Furlani respinto dal Monaco: seconda offerta per Fofana rifiutata dal club monegasco. Tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Monaco ha rifiutato la seconda proposta del calciomercato Milan, pari a 17 milioni di euro bonus inclusi, per Fofana, centrocampista in scadenza di contratto nel 2025 e d’accordo da tempo coi rossoneri per un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Nelle ultime ore il West Ham avrebbe presentato un’offerta pari a 35 milioni di euro, la cifra richiesta dal Monaco, ma l’affare non è andato a buon fine per la volontà di Fofana di giocare la Champions League e di dare quindi priorità al Diavolo il quale dovrà ora decidere se presentare una nuova offerta o cambiare obiettivi.