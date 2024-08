Mercato Milan, l’ANEDDOTO è da non credere! BRUSCA frenata, cosa è SUCCESSO realmente

Mercato Milan, clamoroso aneddoto su Samardzic: ecco perchè si è arenata la trattativa con l’Udinese. Il motivo

Clamoroso aggiornamento fornito dal Messaggero Veneto sul calciomercato Milan in relazione alla trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista pallino di Ibrahimovic e individuato come possibile rinforzo in mezzo al campo:

PAROLE – «Samardzic: la trattativa è praticamente congelata dopo che l’Udinese ha respinto i 18-20 offerti, ma soprattutto le contropartite (Pobega e Adli) proposte dal Milan. Pozzo avrebbe preferito scegliere un giovane della Primavera, individuato in Bartesaghi».