Mercato Milan, clamoroso aneddoto! Fonseca pone il veto, la ricostruzione lascia di stucco

Mercato Milan, clamoroso retroscena su Malick Thiaw: in estate Fonseca ha posto il veto alla partenza del centrale tedesco

Interessante retroscena svelato da calciomercato.com sul calciomercato Milan della scorsa estate:

PAROLE – «Un gigante a Madrid. Thiaw si è tatuato sul cuore la vittoria del Milan in casa del Real Madrid, perché arrivata grazie al suo primo gol in maglia rossonera alla presenza numero 60. L’ultima volta aveva segnato nella serie B tedesca con lo Schalke 04 nel marzo 2022. Malick si è reso protagonista di una prestazione semplicemente perfetta al cospetto dell’attaccante più forte al mondo che risponde al nome di Mbappè. D’altronde le statistiche parlano chiaramente: 6 salvataggi. 2 contrasti a terra vinti su 2 tentativi, 3 su 3 sui duelli aerei. Testa bassa e pedalare, questo il motto di Thiaw da quando ha preso il via questa stagione agonistica. Nelle gerarchie iniziali il difensore tedesco partiva dietro Tomori, Pavlovic e Gabbia. Una quarta scelta di grande livello, ma pur sempre una quarta scelta. Come ha fatto Malick a conquistare Fonseca? Con la professionalità e il duro lavoro quotidiano che lo hanno portato anche a migliorare tanto dal punto di vista tecnico. Non è un caso che il tecnico portoghese abbia evidenziato di come Thiaw migliori la costruzione del basso: contro il Real Madrid ha totalizzato l’87% alla voce precisione nei passaggi. Con Pioli confermato in panchina, probabilmente oggi saremmo stati qui a commentare Thiaw con la maglia del Newcastle, società che ha provato concretamente a prenderlo la scorsa estate prima di abdicare per volontà dello stesso difensore tedesco. Malick voleva giocarsi una nuova chance con Fonseca e uno stile di gioco più vicino alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. E ha avuto ragione su tutta la linea con il premio che è arrivato nel momento giusto: una notte da sogno (con gol) nello stadio dei campioni d’Europa in carica».