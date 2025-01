Mercato Milan, Reijnders cambia ruolo con Conceicao? 3 nomi in lista per rinforzare il centrocampo. La lista degli obiettivi

Il mercato Milan potrebbe cercare un centrocampista di ruolo mediano in più per rinforzare il reparto, dove sono già presenti Bennacer e Fofana, nel caso in cui Reijnders, con Conceicao, dovesse essere spostato nel ruolo di mezzala offensiva o di trequartista.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport svelando gli obiettivi in lista: Frendrup del Genoa, Belahyane del Verona e Bondo del Monza.