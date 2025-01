Mercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Spagna! Può partire a sorpresa, fissato il prezzo

Condividi via email

Mercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione dalla Spagna: la Real Sociedad piomba su Chukwueze, fissato il prezzo. I dettagli

Importante indiscrezione dalla Spagna sul futuro di Samuel Chukwueze, tema caldo in uscita del calciomercato Milan.

A riportare l’indiscrezione è il giornale spagnolo Super Deporte che scrive come la Real Sociedad sia interessata all’esterno nigeriano. Secondo quanto viene scritto il calciatore non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore rossonero Sergio Conceicao e il club sarebbe disposto alla cessione. I rossoneri valuterebbero solo la cessione a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 13 e i 18 milioni di euro.