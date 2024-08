Mercato Milan, quanti INCROCI con la Roma: non solo Abraham, ecco l’altra PISTA BOLLENTE

Ci sono diversi forni aperti in questo mercato tra Roma e Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti con una pista bollente

Proseguono dialoghi e trattative in questo penultimo giorno di mercato in Serie A, specialmente continua a prendere quota l’affare-scambio Saelemaekers–Abraham, ma attenzione alla situazione Manu Koné, centrocampista francese che interessa alla Roma e sul quale anche il mercato Milan ha messo gli occhi in caso di partenza di Bennacer.

Intervenuto a Sky Calcio-Mercato, il pensiero del giornalista Angelo Mangiante. Queste le sue considerazioni: «Asta tra Milan e Roma per Manu Koné, De Rossi vuole fortemente questo tipo di centrocampista: dinamico, forte, veloce. I gallorossi sperano di concludere e chiudere anche per Alexis Saelemaekers, con il Milan che sta ultimando i dettagli sullo stipendio per Abraham».