Mercato Milan, INDIVIDUATA l’alternativa a FOFANA! Contatti FITTI, il prezzo INGOLOSISCE il Diavolo

Mercato Milan, individuata l’alternativa a Fofana: Cardoso del Betis supera Koné nelle gerarchie. Può arrivare lui a centrocampo

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sul calciomercato Milan alla voce centrocampista, quarto e al momento ultimo colpo in programma dell’estate rossonera dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal.

Se Fofana resta il primo nome sul quale però il Monaco continua a fare una strenua resistenza nonostante la volontà del francese di sbarcare a Milanello, il piano B è diventato Cardoso del Betis Siviglia. Il mediano ha superato nelle gerarchie Koné e potrebbe arrivare in Italia per 20 milioni di euro bonus inclusi, la cifra stanziata dal Diavolo per l’acquisto in mediana.