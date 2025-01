Mercato Milan, Pellegatti perplesso: «Il club non sta pensando minimamente a quell’acquisto!»

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rivelato come il club rossonero non sia intenzionato ad acquistare un centrocampista a gennaio

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rivelato questo retroscena sul calciomercato Milan di gennaio. Le parole:

PAROLE – «Il Milan, non so se per farmi un dispetto (ma sto scherzando), il centrocampista sembra che non abbia intenzione di prenderlo. Il vice Fofana sembra che non abbia intenzione di prenderlo. Io impazzisco. Ma ritengono che non serva il vice Fofana».