Mercato Milan, occasione Cherki? Spiffero preciso e concorrenza ricca. Ultime

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare all’occasione Cherki del Lione: concorrenza fitta, tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe pensare a Cherki del Lione:

PAROLE – «In questo contesto, la partenza di Cherki rappresenterebbe ossigeno puro per rendere meno pesante la situazione societaria del Lione e al tempo stesso offrirebbe al giocatore quel trampolino di lancio per provare a raggiungere un livello superiore. Una vetrina che, stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa francese, alcuni club di Premier League e di Bundesliga sarebbero interessati a concedergli già alla riapertura delle trattative a gennaio. Già nei mesi scorsi, nello specifico, il Borussia Dortmund ha fatto più di un pensiero per il giocatore che con la Francia allenata da Thierry Henry ha conquistato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Parigi. Non l’unico: prima di virare con forza su Dia e optare per la conferma di Isaksen, la Lazio è stata una delle formazioni che ha valutato un investimento di prospettiva, cogliendo l’opportunità di spuntare un prezzo di favore in virtù del fatto che il precedente accordo sarebbe scaduto nell’estate 2025. E negli anni passati, Milan e Juventus sono state le altre due società italiane che ne hanno seguito i passi».