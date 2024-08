Mercato Milan: doppia occasione dal Chelsea negli ultimi giorni? Lasceranno i Blues, rossoneri alla finestra. I nomi che interessano

Come riferito da Fabrizio Romano su X, il Chelsea prepara una pesante opera di sfoltimento della rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre a Fofana e Lukaku – che ha già un accordo con il Napoli – ci solo due giocatori sul taccuino del mercato Milan.

Trattasi di Trevoh Chalobah e Armando Broja: i due stanno valutando le varie opzioni sul tavolo. Nel caso in cui i rossoneri non dovessero riuscire a centrare gli obiettivi in attacco e a centrocampo, potrebbe tentare l’affondo last minute per gli esuberi dei Blues.