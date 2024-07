Mercato Milan, pronti due REGALI per Fonseca: Moncada vuole chiudere in breve tempo. ULTIME sulle mosse dei rossoneri

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda le entrate, svelando come la dirigenza rossonera stia lavorando attivamente in questi giorni per cercare di regalare a Fonseca un doppio rinforzo.

Da un lato il difensore centrale, con Pavlovic che è e resta l’obiettivo principale. Dall’altro però il Diavolo insiste anche per Emerson Royal, per il quale si stanno riducendo le distanze con il Tottenham.