Mercato Milan, l’Arabia Saudita fa spesa in casa rossonera: due i giocatori nel mirino. I NOMI

Mercato Milan, l’Arabia Saudita fa spesa in casa rossonera: due i giocatori nel mirino dei club che militano in Saudi League. I NOMI

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Arabia Saudita avrebbe messo nel mirino due calciatori dell’attuale rosa rossonera.

Da un lato Leao, obiettivo concreto dell’Al-Hilal che avrebbe intenzione di offrire ai rossoneri ben 100 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Dall’altra c’è Bennacer, accostato a più di una società della Saudi Pro League. Entrambi i giocatori per il momento non vorrebbero cambiare aria.