Mercato Milan, Leao rassicura Ibrahimovic! Volontà chiara, ha spiegato che… Ultimissime

Mercato Milan, Rafael Leao rassicura Zlatan Ibrahimovic: la volontà è tornare protagonista con il club rossonero. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao non avrebbe intenzione di prendere in considerazione il Barcellona come possibile destinazione nel prossimo calciomercato Milan.

Idem il richiamo dell’Arabia sia perché a Riad e dintorni hanno un po’ chiuso i rubinetti rispetto al 2023 sia perché Leao non sembra interessato a volare a miglia di km dalla sua patria e dall’Italia. Lui ama il Milan e qui vuole restare tornando a essere protagonista.