Mercato Milan, Fonseca DELUSO da Jovic? SCENARIO imprevisto, cosa può ACCADERE col serbo

Mercato Milan, Paulo Fonseca deluso da Luka Jovic? Panchina a Parma, il serbo può partire nell’ultima settimana di mercato

Come riferito da Tuttosport, resta in bilico nel calciomercato Milan la posizione di Luka Jovic. Paulo Fonseca è rimasto deluso dalla prestazione del serbo contro il Torino e per questo lo manderà in panchina oggi col Parma.

Lo scenario della cessione potrebbe prendere quota nel corso dell’ultima settimana di trattativa: l’uscita dell’ex Fiorentina potrebbe permettere ai rossoneri di affondare su Tammy Abraham della Roma. Lavori in corso.